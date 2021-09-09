Жила в палатке у реки: разыскивают 2 мужчин, которые убили женщину в Киеве
Источник:Нацполиция Киева
На Оболони двое неизвестных убили 37-летнюю уроженку Черниговщины. Женщина приехала в Киев на подработку. Она жила в палатке вблизи водоема, где ее и нашли мертвой. Полицейские составили фоторобот одного из подозреваемых.
Полиция объявила убийц в розыск еще 6 сентября. О том, что мужчин было двое, полицейские поняли из камер наблюдений.
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Приехала на подработку
37-летнюю погибшую нашли прохожие. На голове женщины были многочисленные травмы и она не дышала. Уроженка Черниговщины жила в палатке вблизи водоема сама. Она приехала в Киев, чтобы немного заработать денег.
Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей и просмотрели камеры наблюдения. Они обнаружили, что убийц было двое. По рассказам свидетелей полицейские составили фоторобот одного из причастных.
Как может выглядеть вероятный убийца
Фоторобот предполагаемого убийцы / Фото Нацполиции Києва
На вид возможному преступнику – 60 – 65 лет. Рост примерно имеет 175 – 180 сантиметров, худощавого телосложения. Чуть смуглый, глаза светлого цвета. Вероятный убийца имеет седые волосы и седую бороду. Особая примета – на верхней челюсти только несколько коренных зубов.
Другой злоумышленник – в возрасте 25 – 35 лет, имеет рост примерно 175 – 180 сантиметров, спортивного телосложения. Прическа у него короткая, темные волосы, круглое лицо.
Другие подробности
В местных телеграм-каналах публикуют фото погибшей и палатку, в которой она жила.
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Вероятна погибшая и палатка, где она могла жить / Фото с телеграма "Киев Сейчас"
Данные об убийстве внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство". Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.