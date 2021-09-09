Мешкала в наметі біля річки: розшукують 2 чоловіків, які вбили жінку в Києві

На Оболоні двоє невідомих вбили 37-річну уродженку Чернігівщини. Жінка приїхала до Києва на підробіток. Вона жила в наметі поблизу водойми, де її і знайшли мертвою. Поліцейські склали фоторобот одного з підозрюваних.

Поліція оголосила вбивць у розшук ще 6 вересня. Про те, що чоловіків було двоє, поліцейські зрозуміли з камер спостережень.

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Приїхала на підробіток

37-річну загиблу знайшли перехожі. На голові жінки були численні травми та вона не дихала. Уродженка Чернігівщини жила в наметі поблизу водойми сама. Вона приїхала до Києва, щоб трохи заробити грошей.

Поліцейські опитали заявника, ймовірних свідків та переглянули камери спостережень. Вони виявили, що вбивць було двоє. За розповідями свідків поліцейські склали фоторобот одного з причетних.

Який вигляд може мати імовірний вбивця



Фоторобот ймовірного вбивці / Фото Нацполіції Києва

На вигляд можливому злочинцю – 60 – 65 років. Зріст має приблизно 175 – 180 сантиметрів, худорлявої статури. Трохи смуглявий, очі світлого кольору. Ймовірний вбивця має сиве волосся та сиву бороду. Особлива прикмета – на верхній щелепі тільки декілька кутніх зубів.

Інші подробиці

Інший зловмисник – віком 25 – 35 років, зріст приблизно має 175 – 180 сантиметрів, спортивної статури. Зачіска в нього коротка, темне волосся, кругле обличчя.

У місцевих телеграм-каналах публікують фото загиблої та намет, у якому вона жила.

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Ймовірна загибла та намет, де вона могла жити / Фото з телеграму "Киев Сейчас"

Дані про вбивство внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство". Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на термін до 15 років.