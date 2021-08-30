Інцидент стався 29 серпня, коли інспектори поліції патрулювали проспект Георгія Гонгадзе. Правоохоронці побачили чоловіка, який здався їм підозрілим.

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Побачивши поліцейських, зловмисник помітно занервував, через що копи вирішили його перевірити.

Носив у сумці бойову гранату



Зловмисник нервував при виді поліції / Фото патрульної поліції Києва

Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли у наплічній сумці чоловіка гранату.

Зловмисника затримали, а під час перевірки його особи інспектори з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку через скоєння злочину.

На місце події викликали слідчих, які задокументували всі обставини злочину.



Граната лежала у сумці зловмисника / Фото патрульної поліції Києва

Крім того, копам довелося дзвонити вибухотехнікам, які знешкодили боєприпас та відправили його на експертизу.

За фактом незаконного володіння боєприпасами відкрили відповідне кримінальне провадження. Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.