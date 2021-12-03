На Русанівці дівчинка і пес ледь не потрапили під колеса через салют

На столичній Русанівці дівчинку та її улюбленця ледь не збило авто через гучні салюти. Інцидент трапився ввечері 2 грудня.

За словами свідків, феєрверки запускали біля ресторану "Смородина" на набережній. А в парку неподалік у цей час люди вигулювали домашніх собак.

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Шок, переляк і відчай

На відео видно, що, почувши звуки розривів, багато тварин зірвалися з повідців і побігли геть від господарів. Один пес у шоці побіг на проїжджу частину і ледь не опинився під колесами авто (адже в цей час світлофор показував червоний сигнал для пішоходів).

За твариною зі сльозами кинулася школярка і теж почала перебігати дорогу, попри заборону, намагаючись догнати песика. Лише дивом ні тварину, ні дитину не збили машини.

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Мешканці мікрорайону зауважили, що розуміють, чому багато людей категорично виступають проти запуску салютів, тим паче поблизу житлових будинків. Крім того, вони зауважили, що від таких святкувань більше шуму, аніж краси.

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КМДА ще у 2019 році заборонила запускати у столиці салюти , доки в нашій країні точиться війна. Адже від них також страждають люди, які мають посттравматичний синдром.

Текст публікації "R&B News. Березняки та Русанівка":

Схоже, починаю розуміти, чому багато хто не любить ресторан-туалет і салюти в спальному районі. Кілька собак, які втекли від господарів. Один мало не потрапив під машину.

Та й салют, схоже, був якийсь гі*няний – більше шуму, ніж краси. Словом учора у "Смородині" гуляли.