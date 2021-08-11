Штрафи за неправильне паркування в Києві: чи діє на водіїв покарання гривнею

Минув місяць, як за столичних водіїв активно взялись паркувальники. На вулиці Володимирська, у центрі Києва, невелика кількість платних місць для паркування по один бік вулиці. За годину перебування доведеться викласти 35 гривень.

Тобто працюючи в центрі, за робочий день витратите 315 гривень. А враховуючи, що в місяці 22 робочих дні, це обійдеться у 6 930 гривень. Більшість водіїв поки що платити не звикли.

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Якщо інспектор з паркування перевірить, чи оплачене паркомісце та з'ясує, що оплату не провели, водію доведеться викласти зі свого гаманця штраф у 20-кратному розмірі від вартості години паркування.

Тобто у випадку з центральною частиною міста це 700 гривень. Двічі за день штрафувати не будуть, тож з таким чеком під двірником можна стояти весь день.

Зараз паркування відбувається через "Київ Цифровий" – додаток в телефоні. Тобто нікому (не дають – 24 канал) на руки, як ми це зараз називаємо "чорний паркувальник", які беруть гроші, в залежності від автомобіля,

– розповів інспектор з паркування Іван Зімін.

Штраф, який наклали за допомогою фото- чи відеофіксації, можна оплатити з 50-відсотковою знижкою, якщо зробити це у 10-денний термін.

Тобто штраф за день автоматично перетворюється на 350 гривень. Тобто якщо вас штрафуватимуть щодня, за робочий місяць "накапає" 7 700 гривень.

Для порівняння місячний абонемент на безлімітне паркування в будь-яких зонах столиці обійдеться 5 733 гривні.

Інспектор Зімін вже четвертий тиждень привчає водіїв до того, що паркування в середмісті – послуга платна. Поки привчаються важко. Залишає "листи щастя" під двірниками ледь кожного другого авто.

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По інший бік дороги, у кількох метрах від знаку, стоянка заборонена. Там ситуація не краща, адже також немає, "де яблуку впасти".

Штраф зі знижкою

Якщо інспектор з паркування впіймає там порушника, який став попри заборонний знак, випише штраф лише на 340 гривень, зі знижкою у 50% – це буде 170 гривень.

За 22 дні – 3 740 гривень на місяць, тобто дешевше місячного абонемента на паркову, жартують водії. Втім якщо штраф випише не паркувальник, а поліцейський за вашої присутності, знижки не буде.

Окрім того, під такими знаками можуть забирати евакуатори. І тоді доведеться викласти вже понад 2 тисячі гривень.

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У прилеглих до центру Києва територіях вартість однієї години паркування дешевше – 25 гривень на годину. В спальних районах столиці – 5 гривень. Безкоштовними залишаються парковки у вихідні та святкові дні, а також з 22:00 до 08:00 – в робочі.