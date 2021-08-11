То есть работая в центре, за рабочий день потратите 315 гривен. А учитывая, что в месяце 22 рабочих дня, это обойдется в 6930 гривен. Большинство водителей пока платить не привыкли.

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Если инспектор по парковке проверит, оплачено ли паркоместо и выяснит, что оплату не провели, водителю придется выложить из своего кошелька штраф в 20-кратном размере от стоимости часа парковки.

То есть в случае с центральной частью города это 700 гривен. Дважды за день штрафовать не будут, поэтому с таким чеком под дворником можно стоять весь день.

Сейчас парковка происходит через "Киев Цифровой" – приложение в телефоне. То есть никому (не дают – 24 канал) на руки, как мы это сейчас называем "черный парковщик", которые берут деньги, в зависимости от автомобиля,

– рассказал инспектор по парковке Иван Зимин.

Штраф, который наложили с помощью фото- или видеофиксации, можно оплатить с 50-процентной скидкой, если сделать это в 10-дневный срок.

То есть штраф за день автоматически превращается в 350 гривен. То есть если вас будут штрафовать ежедневно, за рабочий месяц "накапает" 7700 гривен.

Отметим! Для сравнения месячный абонемент на безлимитную парковку в любых зонах столицы обойдется 5733 гривен.

Инспектор Зимин уже четвертую неделю приучает водителей к тому, что парковка в центре – услуга платная. Пока приучаются трудно. Оставляет "письма счастья" под дворниками едва ли не каждого второго авто.

Как наказывают киевских водителей за неправильную парковку: смотрите сюжет

По другую сторону дороги, в нескольких метрах от знака, стоянка запрещена. Там ситуация не лучше, ведь тоже негде "яблоку упасть".

Штраф со скидкой

Если инспектор по парковке поймает там нарушителя, который стал несмотря на запрещающий знак, выпишет штраф только на 340 гривен со скидкой в ​​50% – это будет 170 гривен.

За 22 дня – 3740 гривен в месяц, то есть дешевле месячного абонемента на парковку, шутят водители. Впрочем, если штраф выпишет не парковщик, а полицейский в вашем присутствии, скидки не будет.

Кроме того, под такими знаками могут забирать эвакуаторы. И тогда придется выложить уже более 2000 гривен.

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В прилегающих к центру Киева территориях стоимость одного часа парковки дешевле – 25 гривен в час. В спальных районах столицы – 5 гривен. Бесплатными остаются парковки в выходные и праздничные дни, а также с 22:00 до 08:00 – в рабочие.