В заявлении отметили, что пока нет предпосылок для введения усиленного карантина в столице. Однако, если все же начнется третья волна коронавируса, хотят быть готовыми.

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Как получить спецпропуска

Авторизоваться в системе с помощью квалифицированной электронной подписи.

с помощью квалифицированной электронной подписи. Добавить доверенных лиц , которые получат доступ. Это может быть даже 10 человек.

, которые получат доступ. Это может быть даже 10 человек. Заполнить электронную заявку. Там необходимо обосновать критическую необходимость работать в локдаун.

Там необходимо обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Ждать ответа, который поступит на электронную почту. Если пришел положительный ответ, ввести список сотрудников и их данные.

который поступит на электронную почту. Если пришел положительный ответ, ввести список сотрудников и их данные. Проверить подтвердили ли выдачу спецпропусков работникам в системе "Киев цифровой".

Почему уже начали тестировать

Об этом рассказал заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба. По его словам, руководители предприятий могут авторизоваться в системе и подать заявку уже сейчас.

Это нужно, чтобы заранее пройти необходимую проверку и быстро получить разрешение. Таким образом город сможет определить необходимое количество спецпропусков. Говорится о тех категориях предприятий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

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Обратите внимание! Работать будут карточки трех видов – транспортная карта нового образца, старого и карточки киевлянина. Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.