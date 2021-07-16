В КГГА подчеркнули, что в Украине может вспыхнуть новая волна после летних отпусков. Поэтому сегодня уже готовят госпитальные базы для приема больных.

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Как готовятся

Подготовка, в первую очередь, предполагает обеспечение кислородом медицинских кроватей, средствами защиты – медицинского персонала, медикаментами – пациентов.

Кроме того, городская власть направит обращение к руководителям предприятий, учреждений и организаций инфраструктуры всех форм собственности относительно составления и направления в КГГА списков работников, которые потребуют спецпропусков на проезд в общественном транспорте в случае введения усиленных карантинных ограничений.

Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а следовательно – ограничение работы общественного транспорта. Для того чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, уже в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков,

– прокомментировал заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Какие будут пропуска в транспорт

На этот раз планируют ввести электронные пропуска. Таким образом в КГГА персонализируют пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры,

Поворозник также напомнил, что в столице продолжается вакцинация против СOVID-19 и призвал горожан записаться на прививку в удобное время с помощью системы helsi.me, чтобы обезопасить себя и близких от риска заболевания. Вакцинация бесплатная.