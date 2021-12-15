Смертельний секс: на Караваєвих дачах у Києві чоловік випадково вбив знайому у ліжку

Суд розглянув кримінальне провадження щодо вбивства жінки у Солом'янському районі Києва. 13 грудня підозрюваного визнали винним, однак засудили лише до 3 років умовного покарання.

Згідно з постановою суду, яку виклали до Єдиного реєстру судових рішень, інцидент стався 20 листопада 2020 року неподалік від станції електрички "Караваєві дачі". Напередодні трагедії чоловік зустрів свою знайому, яка запросила його до себе додому.

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У квартирі жінки пара займалася сексом, однак любовні пристрасті згодом закінчилися смертю жінки.

Щиро розкаявся та співпрацював зі слідством

Зловмисник у якийсь момент запропонував знайомій анальний секс.

Під час нього він тримав руки жінки, а також закрив їй рот та ніс долонею.

Після закінчення гість пішов на кухню. Коли ж він повернувся, побачив, що знайома не дихає.

Чоловік не втік, а викликав швидку та поліцію. Однак врятувати знайому не вдалося.

Підозрюваний розповідав правоохоронцям, що не бажав смерті потерпілій. Під час розгляду справи в суді він зазначив, що щиро покаявся у скоєному.

Суд визнав горе-коханця винним, а його вчинок – таким, що заслуговує на позбавлення волі. Втім, фігурант справи має опіку над літньою матір'ю, яка не може рухатися. Крім того, він ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та мав добрі характеристики. Через ці фактори вирок у вигляді 5 років тюрми служителі Феміди замінили на умовний термін.