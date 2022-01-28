Страху не було, була ціль врятувати: боєць ДСНС – про жінку, яка ледь не стрибнула з вікна

Рятувальник ДСНС Руслан Чирко поділився дивовижною історією порятунку жінки, яка хотіла вистрибнути з 12 поверху з дитиною на руках. Моторошний інцидент трапився 26 січня на Позняках.

З'ясувалося, що Герой ризикував собою, аби не дати горе-матері скоїти непоправне. Адже від його дій залежала не лише доля жінки, яка вирішила накласти на себе руки, але й доля безневинного маляти.

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Перемовини за життя

За словами Чирка, до прибуття рятувальників впродовж години з охочою скоїти самогубство цілу годину по телефону спілкувались поліціянти. Однак жодні їхні вмовляння не діяли на неї.

Ба більше, вона навіть пригрозила викинути дитину у вікно, якщо в житло хтось зайде. Відтак, бійцям ДСНС та правоохоронцям не залишалося нічого, крім як почати "штурм".



За плечима Руслана Чирка – багато складних пожеж, які він ліквідував / Фото ДСНС

Операція порятунку

Зрештою вони домовилися, що одночасно увірвуться в квартиру, зламавши замок у дверях. Тим часом Чирко мав спуститися з балкону 13 поверху і не дати неадекватній жінці вистрибнути.

На щастя, цей план вдалося втілити: рятувальник, висячи на мотузці, майже в останній момент обхопив жінку своїми ногами і цим виграв кілька секунд для поліції та медиків. За цей час вони встигли увірватися в квартиру та затягти жінку в приміщення.

Що ж до 3-річного хлопчика, який спостерігав за усім жахом, сидячи на ліжку, то його спершу оглянули лікарі. Впевнившись, що з дитиною все гаразд, її передали бабусі.



Ризикуючи власним життям, Руслан Чирко врятував жінку / Фото ДСНС

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Історія янгола-охоронця у касці

Руслан Чирко, який фактично врятував два життя, працює командиром відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини і має звання прапорщика. У лавах ДСНС чоловік несе службу з 2005 року.

За плечима бійця – багато надзвичайних ситуацій та складних пожеж. Однак останній випадок виявився викликом навіть для нього.

Були різні ситуації у роботі, але так рятувати людину ще не доводилось. Оскільки жінка погрожувала викинути й дитину з вікна, довелось діяти різко й миттєво. Ми разом по команді за допомогою радіозв'язку увірвались у квартиру та заблокували жінці усі виходи. У мене не було страху, була лише ціль – врятувати жінку,

– пригадує Чирко.

Чоловік також зізнався, що не розповідав про цей інцидент дружині, аби вона не переживала за нього ще більше.



Про героїчний вчинок рятувальник одразу не розповів навіть дружині / Фото ДСНС

Рятувальник ДСНС, ризикуючи собою, врятував жінку від самогубства: відео

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Сьогодні інтернетом розлетілась новина про один із випадків, який стався ввечері 26 січня. До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення від правоохоронних органів про те, що на вулиці Гришка, 8Б, що у Дарницькому районі столиці, необхідна допомога. На 12-му поверсі на балконі була жінка, яка намагалась скоїти самогубство та викинути малолітню дитину з вікна.

Задля порятунку жінки на місці також працювали рятувальники та медпрацівники. Проте, найголовніше камера поліціянтів зняти не змогла. За кадром залишилась одна людина, яка, намагаючись врятувати чиєсь життя, ризикувала власним. Це командир відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини, прапорщик Служби цивільного захисту Руслан Чирко.

Він розповів, що коли рятувальники приїхали, то працівники поліції вже працювали на місці й спілкувались з жінкою по телефону, намагаючись дійти компромісу. Проте такий варіант результату не дав.

Жінка погрожувала, що якщо у квартиру хтось увійде, то вона викине дитину через вікно. Відтак, ухвалили спільне рішення з правоохоронцями брати квартиру "штурмом". За планом, рятувальники разом із правоохоронцями повинні були одночасно увірватись у житло через вхідні двері, які відчиняли за допомогою шанцевого інструменту, а Руслан мав за допомогою рятувальної мотузки спуститись з балкону 13-го поверху та не дати жінці вистрибнути з вікна.

Саме так і зробили: в той час, як одні рятувальники відчиняли двері для правоохоронців, командир відділення спустився поверхом нижче у вікно балкону. Руслан, висячи, вхопив жінку ногами в той же момент, коли через вхідні двері увірвались правоохоронці з медпрацівниками. Вони забрали жінку на безпечну відстань, а 3-річного хлопчика, який сидів у кімнаті на ліжку, передали фахівцям медичної допомоги. Медики оглянули дитину, й переконавшись, що хлопчик не постраждав, віддали бабусі.

Наш герой перебуває у пожежній охороні із 2005 року й за роки служби побував на різних надзвичайних ситуаціях та неодноразово брав участь у гасінні складних пожеж. Проте Руслан Чирко і сам залишився під враженням від такої проведеної операції: "Були різні ситуації у роботі, але так рятувати людину ще не доводилось. Оскільки жінка погрожувала викинути й дитину з вікна, довелось діяти різко й миттєво. Ми разом по команді за допомогою радіозв'язку увірвались у квартиру та заблокували жінці усі виходи".

Руслан зізнається, що дружині про такий випадок на роботі не розповідав, адже вона й так постійно переживає за нього й розуміє, що робота рятувальника – небезпечна.