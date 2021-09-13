Вакцинація – головна умова для уникнення суворого локдауну, – Кличко

У Києві активно готуються до наступної хвилі коронавірусу. Наразі в лікарнях підготували 4 100 ліжок. Віталій Кличко каже, що уникнути посиленого карантину можна, якщо вакцинуватися.

Віталій Кличко каже, що до суворого локдауну може не дійти, але готуватися треба. Про це мер розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

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Кількість хворих зростає

Хоч Київ зараз у зеленій зоні, місто активно готують до можливої ще одної хвилі коронавірусу. Адже кількість хворих і госпіталізованих зростає. Наразі в лікарнях підготували понад 4 100 ліжок. Якщо цього буде мало, то влада готова надати ще більше.

До третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98 % з яких забезпечені киснем. Крім того, якщо медзаклади першої черги не справлятимуться, ми готові розгорнути ще – понад 5, 5 тис. додаткових ліжок у лікарнях другої черги”,

– повідомив Кличко.

За цих обставин мер все-таки сподівається, що в Києві не запровадять суворий локдаун. Щоб уникнути посиленого карантину, Кличко закликає вакцинуватися.

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За 12 вересня в Україні виявили 2 196 нових випадків коронавірусу.

Від ускладнень за добу померли 22 пацієнти, ще 499 – одужали.

Вакцинувалися проти ковіду 74 444 людини, з них дві дози отримали 45 274 особи.

На Львівщині й на Волині 9 – 11 вересня, динаміка рівня госпіталізації перевищувала межу для зеленої зони у 50%.

За словами мера, у Києві зробили понад 1,5 мільйона щеплень. Більш ніж половина з них – двома дозами.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу