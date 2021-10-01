Вилетів з дороги та перекинувся: у Києві в ДТП загинув молодий хлопець на MINI Cooper
Джерело:"Київ оперативний"
Жахлива смертельна аварія сталася вночі на Троєщині у Києві. 24-річний юнак не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини.
За попередніми даними, власник MINI виїжджав з вулиці Бальзака на проспект Шухевича, але водій "британця" перевищив безпечну для цього швидкість.
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Внаслідок такого кермування легковик опинився у лісосмузі.
Машина перетворилася на брухт
MINI відновленню не підлягає / Фото "Києва оперативного"
- Як з'ясували правоохоронці, водій не вписався в поворот та в'їхав у бровку.
- Від зіткнення його відкинуло у кювет, де машина кілька разів перекинулася.
- Водій MINI отримав не сумісні з життям травми.
Врятувати 24-річного хлопця не вдалося / Фото "Києва оперативного"
Щоб витягти постраждалого з машини, від якої фактично залишилася лише купа брухту, довелося викликати рятувальників. Бійці ДСНС вирізали хлопця з понівеченої автівки. Після цього водія намагалися реанімувати, але той помер на місці події.
За фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження.Не єдина серйозна аварія у Києві
Volkswagen відкинуло на багато метрів / Фото Magnolia TV
Ще одна ДТП сталася на проспекті Палладіна у Києві. Водій Mitsubishi буцімто повертав, не пропустивши Volkswagen служби Bolt, через що легковики зіштовхнулися фактично лоб у лоб. Обидва чоловіки кажуть, що їхали на зелений сигнал світлофора.
Відновлення Mitsubishi коштуватиме дуже дорого / Фото Magnolia TV
Від удару "німець" вилетів на тротуар, проскочив через зелену зону та зупинився у металевій огорожі. Спочатку медики госпіталізували водія таксі, але згодом він повернувся на місце аварії.