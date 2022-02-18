Вилетів на зустрічну смугу: у Києві маршрутка ледь не спричинила ДТП

У Києві на бульварі Кольцова водій маршрутки №188 їхав з шаленою швидкістю. Він намагався обігнати легковий автомобіль.

Інцидент трапився 18 лютого. Кермувальник маршрутки ледь не спричинив автотрощу.

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Деталі події

Маневри маршрутки зафіксував відеореєстратор легкового автомобіля. Водій їхав на нього по зустрічній смузі й намагався обігнати транспорт, який був перед ним. Таким чином він наразив на небезпеку інших учасників дорожнього руху.

Ще один випадок з водієм маршрутки

У Львові 19 січня водій маршрутного таксі відволікся на телефон. Перед світлофором він влетів у 2 легкових автомобілі, які чекали на зелений колір. Інцидент зафіксували камери спостереження.

Згодом у поліції оприлюднили відео, де видно, що після аварії чоловік кинув телефон з рук. Чоловік визнав свою провину. Суд оштрафував його на 850 гривень.

Текст публікації телеграм-каналу "Київ Оперативний"

Оце нормальні водії, які займаються пасажирськими перевезеннями та відповідають за безпеку пасажирів? Нащо нам стільки тих контрольних структур для перевізників, якщо жодна із поставленим завданням не може впоратися?

Київ, бульвар Кольцова