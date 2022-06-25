Вистрілили в голову прямо в квартирі: у Києві на Печерську сталося вбивство

25 червня працівники Національної поліції виявили у одній із квартир Києва тіло чоловіка. Загиблому вистрілили в голову.

У Києві на Печерську сталося вбивство

На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства та особу загиблого чоловіка.

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Тіло невідомого було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. Було встановлено ознаки насильницької смерті та вогнепальне поранення в голову.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі тривалий час гучно працює телевізор, а на зауваження сусідів ніхто не реагує. Щоб з'ясувати обставини такої поведінки мешканців однієї із квартир, за вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Оскільки у квартирі ніхто не реагував на стукіт у двері, а телевізор гучно працював, правоохоронці прийняли рішення зайти до оселі. У помешканні вони виявили тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.



У Києві на Печерську сталося вбивство / Фото Національної поліції

Наразі працівники поліції проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.



Правоохоронці встановлюють обставини вбивства та особу загиблого / Фото Національної поліції

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