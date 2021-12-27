Втікачка зі стажем: у Києві шукають 15-річну дівчинку
Джерело:Розшук дітей ГУНП у Києві
Поліцейські та волонтери намагаються встановити місцеперебування Таїсії Булах. Дівчинка пішла з дому 26 грудня та не виходить на зв'язок з родичами.
Інформація про розшук неповнолітньої з'явилася на профільній сторінці поліції, куди викладають оголошення про дітей, які пропали. Згідно з офіційними даними, пошуком дівчинки займаються поліцейські Голосіївського відділку поліції Києва.
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Всіх, хто знає щось про можливе місцеперебування 15-річної Таїсії Булах, просять телефонувати на гарячу лінію "102".
Прикмети школярки, яка втекла з дому
У Києві шукають Таїсію Булах / Фото поліції Києва
- Учениця однієї зі шкіл Києва пішла з дому 26 грудня та не повернулся досі.
- На зв'язок з родичами вона не виходить, через що дорослі звернулися до поліції.
- Зріст дівчинки – 165 сантиметрів. Тілобудова худорлява. Підліток має середньої довжини волосся чорного кольору.
- Зникла була одягнена у чорні штани та фіолетову куртку.
Втекла вже вчетверте
У коментарях до допису правоохоронців кияни зазначають, що дівчинка вже неодноразово тікала з дому, тому їм цікаво дізнатися про причини такої поведінки підлітка.
У відкритих джерелах можна знайти інформацію про розшук Таїсії Булах у вересні та жовтні 2019 року, а також у серпні 2020. Ця втеча стала для дівчинки щонайменше четвертою.