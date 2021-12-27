Інформація про розшук неповнолітньої з'явилася на профільній сторінці поліції, куди викладають оголошення про дітей, які пропали. Згідно з офіційними даними, пошуком дівчинки займаються поліцейські Голосіївського відділку поліції Києва.

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Всіх, хто знає щось про можливе місцеперебування 15-річної Таїсії Булах, просять телефонувати на гарячу лінію "102".

Прикмети школярки, яка втекла з дому



У Києві шукають Таїсію Булах / Фото поліції Києва

Учениця однієї зі шкіл Києва пішла з дому 26 грудня та не повернулся досі.

На зв'язок з родичами вона не виходить, через що дорослі звернулися до поліції.

Зріст дівчинки – 165 сантиметрів. Тілобудова худорлява. Підліток має середньої довжини волосся чорного кольору.

Зникла була одягнена у чорні штани та фіолетову куртку.

Втекла вже вчетверте

У коментарях до допису правоохоронців кияни зазначають, що дівчинка вже неодноразово тікала з дому, тому їм цікаво дізнатися про причини такої поведінки підлітка.

У відкритих джерелах можна знайти інформацію про розшук Таїсії Булах у вересні та жовтні 2019 року, а також у серпні 2020. Ця втеча стала для дівчинки щонайменше четвертою.