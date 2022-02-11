У КМДА розповіли, чи є передумови для локдауну в Києві

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник розповів, що місто не має причин посилювати карантин. Захворюваність та госпіталізації є контрольованими.

Таку заяву Поворозник зробив на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Він зазначив, що хоч є високий рівень нових випадків інфікування, але додаткові обмеження не потрібні.

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Яка ситуація у лікарнях

За словами Поворозника, ситуація залишається стабільною через вакцинацію. Він розповів, що заповненість ліжок у медзакладах для пацієнтів із COVID-19 становить 34%.

Заступник голови КМДА сказав, що в лікарнях Києва наразі перебувають 1832 пацієнти. Серед них – 97 дітей із підтвердженим коронавірусом та 109 пацієнтів із підозрою на захворювання.

Скільки важкохворих

У важкому стані перебувають 1119 пацієнтів. Поворозник зазначив, що на ліжках інтенсивної реанімації є 231 хворий, до апарату штучної вентиляції легень приєднали 23 людини.

Крім цього, 132 хворих перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Загалом киснева підтримка потрібна для 1473 хворих.