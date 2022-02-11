У КМДА розповіли, чи є передумови для локдауну в Києві

11 лютого 2022 , 14:56
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Джерело:

КМДА

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник розповів, що місто не має причин посилювати карантин. Захворюваність та госпіталізації є контрольованими.

Таку заяву Поворозник зробив на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Він зазначив, що хоч є високий рівень нових випадків інфікування, але додаткові обмеження не потрібні.

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Яка ситуація у лікарнях

За словами Поворозника, ситуація залишається стабільною через вакцинацію. Він розповів, що заповненість ліжок у медзакладах для пацієнтів із COVID-19 становить 34%.

Заступник голови КМДА сказав, що в лікарнях Києва наразі перебувають 1832 пацієнти. Серед них – 97 дітей із підтвердженим коронавірусом та 109 пацієнтів із підозрою на захворювання.

Скільки важкохворих

У важкому стані перебувають 1119 пацієнтів. Поворозник зазначив, що на ліжках інтенсивної реанімації є 231 хворий, до апарату штучної вентиляції легень приєднали 23 людини.

Крім цього, 132 хворих перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Загалом киснева підтримка потрібна для 1473 хворих.


Як убезпечити себе від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Автор: Марія Масюк