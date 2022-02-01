За "ковідну" тисячу на Київщині купували алкоголь та цигарки

У Ірпені, що поблизу Києва, бізнесмен вирішив заробити на грошах з "єПідтримки". Покупці змогли придбати у його кіоску продукти, алкоголь та цигарки.

Оголошення про те, що можна розрахуватися "ковідною" тисячею, розмістили в одному з кіосків Ірпеня. Інформацію про це опублікували 31 січня.

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Продавчиня не зізнається

Місцеві зазначили, що найчастіше гроші з "єПідтримки" витрачають на алкоголь. Житель Ірпеня Максим зробив замовлення в кіоску – пиво та цигарки. Він успішно оплатив все телефоном через термінал.

Продавчиня розповіла, що "тисячу Зеленського" витрачають часто. Однак вона не зізналася, як саме це сталося.

"Крупи, гречка, вермішель, хліб, вода, сік. Якщо прийшла жінка, їй не треба те пиво. Вона купила, що треба по господарству", – сказала жінка.

Що у звіті про витрати

Журналістам теж вдалось придбати пиво й цигарки за "ковідну" тисячу. Проте у звіті про витрати мовилось про купівлю книг.

Відповідь Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації зазначили, що напряму витратити кошти з "єПідтримки" неможливо. Проте пояснили, що таке трапляється, коли підприємці використовують термінали для іншого бізнесу.

У цьому випадку на підприємця може складуть заяву і передадуть до правоохоронних органів,

– розповів проєктний менеджер Мінцифри Павло Русєв.

Чи є реакція поліції

Після запиту до Мінцифри правоохоронці прийшли до кіоску. Вони зафіксували сплату через "єПідтримку" та поговорили з власником. Не на камеру він розповів, що книжки продає також, але алкоголем торгувати вигідніше.

Піцерія намагалася обійти обмеження "єПідтримки"

Мережа ресторанів Mister Cat у грудні 2021 року хотіла обійти правила щодо грошей за вакцинацію. Вони пропонували витратити їх на розваги.

Послуги для піцерії надавав "Приватбанк", який перевірив мерчанта. Він заблокував можливість оплати грошима за вакцинацію.