Про це у своєму зверненні сказав Володимир Зеленський. Він також анонсував перелік сфер, де можна витратити гроші.

Важливо Все під контролем, – Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Як пояснив президент України, відсьогодні люди, старші 60 років, зможуть витрачати 1000 гривень на ліки. Також протягом лютого люди похилого віку зможуть використати ці гроші на оплату комуналки.

Також незабаром програма буде розповсюджуватися на громадян віком 14 – 18 років. Окрім базових цілей на спорт, музеї та театри, вони зможуть витратити гроші на освітні послуги та програми,

– зазначив український лідер.

За бустерну дозу даватимуть 500 гривень

Існує думка, що імунітет зростає після кожної наступної дози вакцини. Для того, щоб заохотити українців робити щеплення бустерною дозою, влада нараховуватиме ще 500 гривень у межах програми "ЄПідтримка".

Стратегія бустерізації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. І у межах програми "ЄПідтримка" додадуть ще 500 гривень для тих, хто зробить бустерну дозу,

– розповів Зеленський.

Володимир Зеленський розповів про 500 гривень за бустерну дозу: дивіться відео

Новина доповнюється...