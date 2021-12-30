Таку інформацію опублікували на сайті мережі. Там зазначили, що здійснюють розрахунок за допомогою POS-терміналу.
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На що порушники пропонують витратити гроші
- Їжу, напої, розваги;
- караоке;
- бронювання столів.
Водночас компанія зазначила, що розрахуватися на сайті при замовленні доставки – не можна.
Тепер у Mister Cat можна розрахуватися "1000 гривнями Зеленського", тобто картою "єПідтримка", яка спрямована на допомогу українському бізнесу,
– мовиться у повідомленні.
Mister Cat пропонує відвідувачам оплатити їжу карткою "єПідтримка" / Скриншот
Як компанія змогла обійти систему
На гарячій лінії Кабінету Міністрів розповіли Obozrevatel, що компанія могла використати код, який отримує бізнес у сферах культури та продажу книг. Тобто офіційно операцію можуть проводити нібито як надання послуг у сфері культури, а насправді продають їжу та напої.
Після перевірки Mister Cat припинив приймати "вакцинальну тисячу"
У Міністерстві цифрової трансформації розповіли журналістам 24 каналу, що "Приватбанк", який надає послуги мережі ресторанів Mister Cat, вже провів відповідну перевірку мерчанта. Тобто програми, яка дозволяє через інтернет отримувати платежі з банківських карток та рахунків. Фінустанова заблокувала її.
Розрахуватися карткою "єПідтримка" там неможливо. На сайті Mister Cat помилкова інформація,
– наголосили у відомстві.
До речі, на сторінці мережі в інстаграмі користувачі вже декілька днів пишуть, що не можуть розрахуватися "вакцинальною тисячею" у ресторані.
Відвідувачі Mister Cat кажуть, що не можуть розрахуватися карткою "єПідтримка" / Скриншот
- подорожі в межах України;
- книги;
- квитки в кінотеатри та театри;
- абонементи у спортзали.
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