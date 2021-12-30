Такую информацию опубликовали на сайте сети. Там отметили, что осуществляют расчет с помощью POS-терминала.

К теме Можно ли получить "тысячу Зеленского", если вакцинировался за границей

На что нарушители предлагают потратить деньги

Еду, напитки, развлечения;

караоке;

бронирование столов.

В то же время компания отметила, что рассчитаться на сайте при заказе доставки – нельзя.

Теперь в Mister Cat можно рассчитаться "1000 гривнами Зеленского", то есть картой "еПоддержка", которая направлена на помощь украинскому бизнесу,

– говорится в сообщении.



Mister Cat предлагает посетителям оплатить еду картой "еПоддержка" / Скриншот

Как компания смогла обойти систему

На горячей линии Кабинета Министров рассказали Obozrevatel, что компания могла использовать код, который получает бизнес в сферах культуры и продажи книг. То есть официально операцию могут проводить якобы как предоставление услуг в сфере культуры, а на самом деле продают еду и напитки.

После проверки Mister Cat прекратил принимать "вакцинальную тысячу"

В Министерстве цифровой трансформации рассказали журналистам 24 канала, что "Приватбанк", который предоставляет услуги сети ресторанов Mister Cat, уже провел соответствующую проверку мерчанта. То есть программы, которая позволяет через интернет получать платежи с банковских карт и счетов. Финучреждение заблокировало ее.

Рассчитаться картой "еПоддержка" там невозможно. На сайте Mister Cat ложная информация,

– подчеркнули в ведомстве.

Кстати, на странице сети в инстаграме пользователи уже несколько дней пишут, что не могут рассчитаться "вакцинальной тысячей" в ресторане.



Посетители Mister Cat говорят, что не могут рассчитаться картой "еПоддержка" / Скриншот

На что на самом деле предусмотрены деньги за вакцинацию

путешествия в пределах Украины,

книги;

билеты в кинотеатры и театры;

абонементы в спортзалы.

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