Но для этого нужно перенести сертификаты о вакцинации в приложение Дия. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Люди, которые были вакцинированы за границей признанными в мире вакцинами, так же должны иметь возможность воспользоваться программой Президента єПідтримка. Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в Дию,

– заявил премьер.

В Минздраве отметили, что во время предыдущего селекторного совещания таким людям разрешили получить украинский сертификат у семейного врача.

Что известно о программе єПідтримка:

По информации Министерства цифровой трансформации, сейчас уже 3,6 миллиона человек воспользовались услугой єПідтримка.

В ведомстве сообщили, что 2 миллиона украинцев уже получили обещанные средства.

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Список банков-партнеров расширяют

Сейчас к программе присоединились 6 банков. Еще 10 проходят процесс подключения. Всего в банках открыли более 4,6 миллиона специальных счетов,

– сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Обратите внимание. Сейчас в программе принимают участие 6 банков: Monobank, Альфа-банк, а-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

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Мошенников будут разыскивать

В Минцифре сообщили, что активно сотрудничают с Национальной полицией и киберполицией по выявлению транзакций учреждениям, которые не предоставляют определенные в списке услуги.