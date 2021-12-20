Но для этого нужно перенести сертификаты о вакцинации в приложение Дия. Об этом во время заседания правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Люди, которые были вакцинированы за границей признанными в мире вакцинами, так же должны иметь возможность воспользоваться программой Президента єПідтримка. Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в Дию,
– заявил премьер.
В Минздраве отметили, что во время предыдущего селекторного совещания таким людям разрешили получить украинский сертификат у семейного врача.
Что известно о программе єПідтримка:
- По информации Министерства цифровой трансформации, сейчас уже 3,6 миллиона человек воспользовались услугой єПідтримка.
- В ведомстве сообщили, что 2 миллиона украинцев уже получили обещанные средства.
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Список банков-партнеров расширяют
Сейчас к программе присоединились 6 банков. Еще 10 проходят процесс подключения. Всего в банках открыли более 4,6 миллиона специальных счетов,
– сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Мошенников будут разыскивать
В Минцифре сообщили, что активно сотрудничают с Национальной полицией и киберполицией по выявлению транзакций учреждениям, которые не предоставляют определенные в списке услуги.