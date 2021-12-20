Але для цього потрібно перенести сертифікати про вакцинацію в застосунок Дія. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою Президента єПідтримка. Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію,

– заявив прем'єр.

У МОЗ зауважили, що під час попередньої селекторної наради таким людям дозволили отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

Що відомо про програму єПідтримка:

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, нині вже 3,6 мільйона людей скористалися послугою єПідтримка.

У відомстві повідомили, що 2 мільйона українців вже отримали обіцяні кошти.

Детальний алгоритм подачі заявок для отримання тисячі гривень: дивіться відео

Перелік банків-партнерів розширюють

Наразі до програми приєдналися 6 банків. Ще 10 проходять процес підключення. Загалом у банках відкрили більш ніж 4,6 млн спеціальних рахунків,

– повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зверніть увагу: Наразі у програмі беруть участь 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк.

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Шахраїв розшукуватимуть

У Мінцифри повідомили, що активно співпрацюють з Національною поліцією та кіберполіцією щодо виявлення транзакцій установам, які не надають визначені в переліку послуги.