Забрали 2 мільйони: у Києві викрили організаторів фінансової піраміди

Двоє харків'ян та мешканець Сум організували фейковий інвестиційний проєкт, який нібито мав займатися торгівлею валютами. Довірливі люди віддали зловмисникам 2 мільйона гривень.

За даними слідства, фігуранти створили сайт, на якому розмістили інформацію про інвестиційну онлайн-платформу. Громадянам обіцяли отримувати гроші від торгівлі різними валютами.

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Втім, коли інвестори відправляли зловмисникам кошти, ті зникали.

Світить до 12 років ув'язнення

Поліцейські встановили, що організатори фейкової піраміди позиціювали свою компанію як інвестиційну онлайн-платформу.

Загалом вони нанесли потерпілим 2 мільйони гривень збитків.

Під час обшуків у місцях проживання та у машинах зловмисників слідчі вилучили комп'ютери фігурантів справи та мобільні телефони.

Діяльність угруповання кваліфікували як шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Якщо провину чоловіків визнають в суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Незабаром затриманим збираються оголосити про підозру.

Дивіться відео затримання організаторів фінансової піраміди у Києві: