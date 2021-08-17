За даними слідства, фігуранти створили сайт, на якому розмістили інформацію про інвестиційну онлайн-платформу. Громадянам обіцяли отримувати гроші від торгівлі різними валютами.
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Втім, коли інвестори відправляли зловмисникам кошти, ті зникали.
Світить до 12 років ув'язнення
- Поліцейські встановили, що організатори фейкової піраміди позиціювали свою компанію як інвестиційну онлайн-платформу.
- Загалом вони нанесли потерпілим 2 мільйони гривень збитків.
- Під час обшуків у місцях проживання та у машинах зловмисників слідчі вилучили комп'ютери фігурантів справи та мобільні телефони.
Діяльність угруповання кваліфікували як шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах. Якщо провину чоловіків визнають в суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Незабаром затриманим збираються оголосити про підозру.
Дивіться відео затримання організаторів фінансової піраміди у Києві: