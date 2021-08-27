Заліз на вагон поїзда: на Київщині загинув 13-річний хлопчик – моторошні фото

Учень 7-го класу загинув на залізничній станції "Тетерів" у Київській області. Смерть хлопця наступила внаслідок удару електрострумом.

На місці події працювали поліцейські та медики швидкої. Втім, на жаль, допомога лікарів потерпілому вже не знадобилася.

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Слідчі кваліфікували інцидент як умисне вбивство з позначкою про нещасний випадок.

Заліз на вагон



Школяр загинув миттєво / Фото поліції Київської області

Інцидент стався близько 16:00 26 серпня у селищі Пісківка.

Як з'ясували поліцейські, 13-річний хлопчик проходив вздовж вантажного потягу та вирішив залізти на вагон.

Наверху він доторкнувся до струмоприймача та отримав потужний удар.



Тіло школяра знайшли перехожі / Фото поліції Київської області

Внаслідок інциденту школяр загинув на місці події. Тіло померлого впало неподалік від вагону. Там його й знайшли перехожі.

Випадки загибелі підлітків від удару електрострумом на залізниці в Україні не є рідкісними. Найчастіше діти забираються на вагони для того, щоб зробити селфі.