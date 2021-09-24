Замість сміття – айфони: у Києві прикордонники викрили нову схему ввезення техніки Apple

У "Борисполі" бортпровідники однієї з авіакомпаній незаконно перевозили техніку фірми Apple. Вони ховали мобільні в кейси з харчуванням та сміттєві пакети. Згодом посередники мали вивезти техніку через пункт пропуску. Однак правоохоронці спіймали зловмисників.

Загалом прикордонники вилучили 85 девайсів марки Apple. Про інцидент повідомили 24 вересня.

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Ховали в контейнери та пакети для сміття

Бортпровідники ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в малопомітні місця салону літака.

Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску, не проходячи перевірки. Оскільки вони начебто готували борт до наступного рейсу.



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10 зловмисників та 85 девайсів

Правоохоронці викрили злочинну схему, тому реалізувати її не вдалося. Вони перевірили борт літака, що прибув з Дубаї та вилучили 85 девайсів марки Apple. Серед них:

iPhone 12 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XR;

One Plus Nord;

MacBook Pro.

Попередньо відомо, що до схеми залучили близько 10 осіб. Усі вони – громадяни України. Весь товар наразі оцінили в 100 тисяч доларів.

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