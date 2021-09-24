Загалом прикордонники вилучили 85 девайсів марки Apple. Про інцидент повідомили 24 вересня.

Зверніть увагу На кордоні з Росією затримали жінку зі снайперським прицілом у "рюкзаку сина"

Ховали в контейнери та пакети для сміття

Бортпровідники ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в малопомітні місця салону літака.

Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску, не проходячи перевірки. Оскільки вони начебто готували борт до наступного рейсу.



У Києві викрили нову схему ввезення айфонів до України / Фото Держприкордонслужба

10 зловмисників та 85 девайсів

Правоохоронці викрили злочинну схему, тому реалізувати її не вдалося. Вони перевірили борт літака, що прибув з Дубаї та вилучили 85 девайсів марки Apple. Серед них:

iPhone 12 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XR;

One Plus Nord;

MacBook Pro.

Попередньо відомо, що до схеми залучили близько 10 осіб. Усі вони – громадяни України. Весь товар наразі оцінили в 100 тисяч доларів.

Авіакомпанія привозила до "Борисполя" айфони у сміттєвих пакетах: відео