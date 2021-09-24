Загалом прикордонники вилучили 85 девайсів марки Apple. Про інцидент повідомили 24 вересня.
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Ховали в контейнери та пакети для сміття
Бортпровідники ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в малопомітні місця салону літака.
Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти девайси за межі пункту пропуску, не проходячи перевірки. Оскільки вони начебто готували борт до наступного рейсу.
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10 зловмисників та 85 девайсів
Правоохоронці викрили злочинну схему, тому реалізувати її не вдалося. Вони перевірили борт літака, що прибув з Дубаї та вилучили 85 девайсів марки Apple. Серед них:
- iPhone 12 Pro Max;
- iPhone XS;
- iPhone XR;
- One Plus Nord;
- MacBook Pro.
Попередньо відомо, що до схеми залучили близько 10 осіб. Усі вони – громадяни України. Весь товар наразі оцінили в 100 тисяч доларів.
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