Всего пограничники изъяли 85 девайсов марки Apple. Об инциденте сообщили 24 сентября.
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Прятали в контейнеры и пакеты для мусора
Бортпроводники прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, мусорные пакеты и в малозаметные места салона самолета.
Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти девайсы за пределы пункта пропуска, не проходя проверки. Поскольку они вроде бы готовили борт к следующему рейсу.
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10 злоумышленников и 85 девайсов
Правоохранители разоблачили преступную схему, поэтому реализовать ее не удалось. Они проверили борт самолета, прибывшего из Дубаи и изъяли 85 девайсов марки Apple. Среди них:
- iPhone 12 Pro Max;
- iPhone XS;
- iPhone XR;
- One Plus Nord;
- MacBook Pro.
Предварительно известно, что к схеме привлекли около 10 человек. Все они – граждане Украины. Весь товар сейчас оценили в 100 тысяч долларов.
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