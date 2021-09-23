Жінку з передмістя Києва повезли в область: вона померла у швидкій

У селищі Коцюбинському під Києвом поховали місцеву жительку Нелю Кандаурову. Вона померла у кареті швидкої допомоги через занадто довгий маршрут. Жінку везли аж у Макарів, хоча найближчою була столиця.

Судячи із допису, прощання з Кандауровою відбулося 19 вересня. Односельці згадали її як щиру, доброзичливу та працелюбну жінку, яка дуже любила життя.

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Творила красу, але померла через бюрократію

Кандаурова, як згадують її земляки, була небайдужою до свого селища та завжди намагалася створювати у ньому затишок. Зокрема, жінка захоплювалася квітами.

Неля допомагала вирощувати й доглядати за квітами та рослинами в селищі, бо квіти були її життям. Шкода, що не вдалося врятувати таку молоду жінку, швидка так і не довезла її аж до Макарова,

– йдеться у некролозі.

Однак життя активістки обірвалося, як пише на своїй сторінці у фейсбук журналістка Ірина Федорів, через бюрократію, пов'язану з адміністративно-територіальним поділом Київщини.



Жителька Коцюбинського Неля Кандаурова померла у кареті швидкої / фото фейсбук "Громади Коцюбинського"

"Швидка не довезла вчасно з Коцюбинського через Київ до Макарова. Через Київ, до Макарова... Швидка... Це те, що я говорила на засіданнях підкомітету Верховної Ради, коли казала про те, що треба терміново приєднувати селище до Києва. Ми без медицини, без нормальної кількості пожежок", – обурилася вона.

Федорів, наголосила, що так само у 2020 році обірвалося життя ще однієї жительки Коцюбинського на прізвище Вовченко. Крім того, вона нагадала, як під час спалаху пандемії коронавірусу хворих людей везли транзитом через Київ аж у Білу Церкву.



Неля Кандаурова багато років займалася висадженням квітів у Коцюбинському / Фото фейсбук "Громади Коцюбинського"

Чиновники знайшли виправдання

Втім, представники Департаменту охорони здоров'я Київської обласної держадміністрації повідомили ТСН, що пацієнтів із передмістя столиці нібито змушені везти туди, де є вільні реанімаційні ліжка. Також вони наголосили, що у Коцюбинському є лише сімейна амбулаторія первинної ланки.

Куди доправляти пацієнта, вирішують лікарі швидкої на місці. Хворих, які потребують госпіталізації, везуть і в Бучу, і в Ірпінь, і в Макарів. Все залежить від наявності вільних місць у лікарнях або від специфіки допомоги, коли пацієнт потребує якоїсь специфічної вузькопрофільної допомоги,

– сказали чиновники.

Таку саму версію озвучила q очільниця Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Шарко. Вона запевнила, що на момент трагедії із Кандауровою вільні місця у відділенні невідкладної допомоги були лише у Макарові.

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Текст публікації "Громади Коцюбинського":

Боляче писати про хорошу і добру людину, яка покинула цей світ. Ще важче рідним та близьким, котрих спіткало горе... Сьогодні провели в останню путь односельчанку Кандаурову Нелю.

Природа сумувала за людиною, яка так любила життя. Неля була щирою, доброзичливою та великим працелюбом. Багато років саме завдяки цим золотим рукам селище розквітало. Неля допомагала вирощувати і доглядати за квітами і рослинами в селищі, бо квіти були її життям. Шкода, що не вдалося врятувати таку молоду жінку, швидка так і не довезла її аж до Макарова.

Глибокі співчуття рідним і близьким.

Пом'яніть її щирою молитвою, згадайте добрим словом… Світла та вічна пам'ять…

Текст публікації Ірини Федорів:

Вона померла. Неля Кандаурова.

Швидка не довезла вчасно з Коцюбинського через Київ до Макарова.

Через Київ, до Макарова... Швидка...

Це те, що я говорила на засіданнях підкомітету Верховної Ради, коли казала про те, що треба терміново приєднувати селище до Києва. Ми без медицини, без нормальної кількості пожежок... Пожежка на пожежу приїздила з Бучі... 3,14....

Після акції під комітетом, яка була у 2020 році, коли обговорювали питання Коцюбинського, так само померла Вовченко... У нас же "швидка" швидка....

#Децентралізація!

Поки йдуть мутки з дерибанниками Біличанського лісу, поки представники центральної влади грають в свою тупу гру з командою Карплюка, ми втрачаємо людей. Це не перша смерть. Як можна з анклаву вивозити людей через Київ в область? ЯК??!?!?!?!?!?!?

Ковідних везли через Київ до Білої Церкви. Це просто адскій .... Зате нардепа, який не вірив в ковід, з області повезли в київську лікарню.

Vitalik Bezgin, приєднайте цей анклав до Києва. В цьому є доцільність.