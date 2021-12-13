Жителі Троєщини облаштували патріотичний спортмайданчик із головним символом України

На столичній Троєщині в одному з дворів багатоповерхівок місцеві жителі здійснили патріотичний ребрендинг спортивного майданчика. Відповідне фото з'явилося у мережі 13 грудня.

Так, люди вигравіювали на ньому велетенське зображення одного із головних символів України – державного герба. Особливо добре його видно із верхніх поверхів будинків.

До теми Українці розчулені: маленькі футболісти виконали гімн у дворі на Троєщині – відео



Біля поверхівки на Троєщині спортмайданчик прикрасили гербом України / Фото з телеграм-каналу "Типовий Київ"

Троєщина не перестає вражати

Влітку мережу облетіли кадри виконання державного гімну маленькими футболістами, які грали на маленькому дворовому полі. Їх зафільмували якраз у період проведення Євро-2020.

Вчинок юних патріотів не залишив байдужими навіть чиновників, тож вони подарували дітлахам м'ячі, шарфи із символікою Національної збірної, а також дали можливість тренуватися у муніципальному клубі футбольної команди "Вигурівщина".

Згодом дітей потішили ще й новим футбольним майданчиком у власному дворі, який відкрили якраз до 30 річниці Незалежності – 24 серпня.

Текст публікації "Типового Києва":

А спортивні майданчики Троєщини продовжують тішити своєю патріотичністю. Молодці, це точно заслужило лайк.