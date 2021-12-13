Да, люди выгравировали на нем огромное изображение одного из главных символов Украины – государственного герба. Особенно хорошо он виден с верхних этажей домов.

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Возле многоэтажки на Троещине спортплощадку украсили гербом Украины / Фото с телеграм-канала "Типичный Киев"

Троещина не перестает поражать

Летом сеть облетели кадры исполнения государственного гимна маленькими футболистами, игравшими на маленьком дворовом поле. Их сняли как раз в период проведения Евро-2020.

Поступок юных патриотов не оставил равнодушными даже чиновников, поэтому они подарили ребятам мячи, шарфы с символикой Национальной сборной, а также дали возможность тренироваться в муниципальном клубе футбольной команды "Выгуровщина".

Впоследствии детей порадовали еще и новой футбольной площадкой в ​​собственном дворе, которую открыли как раз к 30-летию Независимости – 24 августа.

Текст публикации "Типичного Киева":

А спортивные площадки Троещины продолжают радовать своей патриотичностью. Молодцы, это точно заслужило лайк.