Забудьте про застарілі стереотипи: ось золоті правила ідеального макіяжу

Створення бездоганного мейкапу – це справжнє мистецтво, яке вимагає не лише майстерності та правильно підібраної декоративної косметики. Величезну роль відіграють підготовчі процеси та вміння грамотно комбінувати текстури.

Саме ці непомітні, на перший погляд, деталі роблять макіяж стійким, природним і вишуканим. 24 Канал зібрав для вас 5 найкорисніших порад від професійних візажистів, які допоможуть створити ідеальний макіяж у будь-якому віці й вивести ваші щоденні б’юті-ритуали на новий рівень.

Правила макіяжу в домашніх умовах

Секрет професійних візажистів полягає не тільки в їхній майстерності, а і в деяких нюансах, які допомагають їм ідеально наносити продукти на обличчя. Ось головні:

використовуйте фіксатор макіяжу шарами , а не лише наприкінці. Забудьте про стереотип, що спрей-фіксатор потрібен тільки як фінальний штрих. Спробуйте наносити його легким серпанком між різними етапами: після тонального крему, після пудри та наприкінці після рум'ян. Це допомагає засобам буквально "злитися" зі шкірою, прибирає зайвий ефект каламутності та гарантує залізобетонну стійкість;

не чекайте повного всотування догляду. Думка про те, що після нанесення зволожувального крему потрібно чекати 10 – 15 хвилин, застаріла. Більшість сучасних сироваток і легких флюїдів працюють найкраще, коли тональний засіб наноситься на трохи вологу шкіру – так він лягає значно рівномірніше та легше розтушовується;



Як правильно робити макіяж самій / Фото з Pexels

матовий фініш для зрілої шкіри – це нормально. Вважається, що для зрілої шкіри підходять виключно текстури, що сяють. Проте надто зволожувальні засоби часто скочуються та підкреслюють зморшки. Шовковистий, м'який матовий консилер або тон, нанесений тонким шаром на проблемні зони, створить значно рівніший і стійкіший рельєф у будь-якому віці;

наносьте тональний крем точково. Не обов'язково покривати щільним шаром усе обличчя, створюючи ефект маски. Застосовуйте тон лише там, де є почервоніння чи нюанси, які хочеться приховати. Головне – підібрати відтінок, який ідеально збігається з вашим природним тоном шкіри;

не бійтеся наносити косметику пальцями. Пензлі та спонжі – це чудово, але тепло власних пальців допомагає кремовим текстурам (консилерам, кремовим рум'янам або тіням) буквально танути на шкірі та лягати максимально природно й без зусиль.

І ловіть ще кілька корисних порад при створенні макіяжу для жінок 30+, щоб додати більше сяйва вашій шкірі.