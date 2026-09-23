Цей "бабусин" аксесуар зробить ваш образ елегантнішим і дорожчим

З настанням холодного сезону стилісти пропонують звернути увагу на деталь, яка здатна миттєво трансформувати навіть найпростіший аутфіт. Традиційна брошка знову завойовує світові подіуми та стає головним акцентом осінньо-зимових образів.

Як зазначають модні експерти видання Myself, брошка впевнено повертається у список найгарячіших трендів сезону. Цей класичний елемент більше не асоціюється виключно з ретростилем і вдало доповнює гардероб жінок будь-якого віку.

Модний аксесуар на осінь 2026 року

У нових осінньо-зимових колекціях модні будинки активно використовують брошки як головний акцент. Моделі Chanel, Abra та Dior продемонстрували вишукані об'ємні квіти, які додають аутфітам романтичності та ніжності.

Окрім флористичних мотивів, популярною залишається лаконічна металева класика. Така брошка на лацкані блейзера чи пальто миттєво робить силует більш елегантним і зібраним.

Як носити брошку восени – приклад стилізації / Фото Pinterest

Як стильно інтегрувати брошку у гардероб

Стилісти радять не обмежуватися лише класичним носінням брошок на піджаках. Цим аксесуаром можна застебнути кардиган замість ґудзика або зафіксувати його на однотонному топі чи сукні трохи вище грудей.

Стильні брошки на осінь / Фото з інстаграм-акаунту _komod_bijouterie

Також стилісти пропонують закріплювати прикрасу безпосередньо під застебнутим коміром сорочки, щоб додати образу витонченого шарму.

Крім цього, брошки є чудовим практичним рішенням для фіксації пончо та об'ємних шарфів.

Брошку можна закріпити на шарфі / Фото з інстаграм-акаунту magic_u_accessories_new

Важливо зазначити! Голка брошки може залишати проколи на тонких і делікатних тканинах. Тож для експериментів краще обирати щільні матеріали або дарувати нове життя улюбленим базовим речам.

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