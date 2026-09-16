У новому сезоні базові бежеві та чорні аксесуари поступово відходять у тінь. Світові модні будинки пропонують нам обирати благородну альтернативу – глибокий баклажановий колір, який додає будь-якому аутфіту вишуканості та створює омріяний ефект дорогого образу, пише український Vogue.

На цей насичений складний відтінок уже зробили ставку такі бренди, як Carolina Herrera, Tory Burch, Michael Kors та Acne Studios. Вони довели, що баклажановий має однаково розкішний вигляд як у монохромних комплектах, так і в ролі єдиного колірного акценту.



З чим носити баклажанову сумку восени 2026 / Фото с Pinterest

Баклажановий – це витончений дует глибокого фіолетового та темно-коричневого з холодним підтоном. На відміну від занадто відкритих або яскравих неонових барв, цей колір абсолютно непримхливий і легко вписується у щоденний гардероб.

Сумка в такому виконанні працює як м'який колірний якір. Вона освіжає стриману осінню гаму, не перевантажуючи силует надмірною контрастністю та зберігаючи елегантну дистанцію.



З чим носити сумку баклажанового кольору восени 2026 / Фото с Pinterest

Яку форму обрати для щоденних образів

Для ділових буднів та офісного дрес-коду ідеально підійде чітко сконструйований тоут або структурована сумка із гладкої шкіри. Чіткі лінії у поєднанні з глибоким фіолетовим тоном підкреслюють стриманий шик і бездоганний тейлоринг.

Якщо ви шукаєте універсальний варіант для міських прогулянок, зверніть увагу на м'які форми – сумку-хобо або лаконічну кросбоді. Затишна замша чи фактурна екошкіра баклажанового відтінку розкриваються по-особливому вишукано.



Як носити фіолетову сумку восени 2026 / Фото с Pinterest

З чим поєднувати головний відтінок сезону

Найпростіша формула – носити баклажанову сумку з нейтральними осінніми базовими речами: графітовим пальто, бежевим кашеміровим светром або класичним чорним жакетом. На фоні цих стриманих кольорів фіолетова сумка стане цікавим яскравим акцентом.

Для більш сміливих комбінацій стилісти радять поєднувати баклажановий із глибоким смарагдовим, оливковим або вершковим тонами. Насичені текстури вовни, оксамиту та шкіри роблять такий колірний дует максимально багатим та виразним.



Осінній образ з фіолетовою сумкою / Фото с Pinterest

Точкові яскраві акценти дозволяють м'яко інтегрувати колір тим, хто звик до стриманого гардероба. Використання насичених аксесуарів у поєднанні з якісними базовими тканинами вважається одним із головних прийомів для створення розкішного аутфіту. Але якщо ви ше не готові до яскравих акцентів й бажаєте вибрати більш стриманий варіант, то ловіть добірку наймодніших моделей сумок на осінь 2026.