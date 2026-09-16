В новом сезоне базовые бежевые и черные аксессуары постепенно уходят на второй план. Мировые модные дома предлагают нам выбрать благородную альтернативу – глубокий баклажановый цвет, который придает любому наряду изысканности и создает желанный эффект дорогого образа, пишет украинский Vogue.

На этот насыщенный сложный оттенок уже сделали ставку такие бренды, как Carolina Herrera, Tory Burch, Michael Kors и Acne Studios. Они доказали, что баклажановый цвет выглядит одинаково роскошно как в монохромных комплектах, так и в роли единственного цветового акцента.



С чем носить баклажановую сумку осенью 2026 / Фото с Pinterest

Баклажановый – это изящный дуэт глубокого фиолетового и темно-коричневого с холодным подтоном. В отличие от слишком открытых или ярких неоновых оттенков, этот цвет абсолютно неприхотлив и легко вписывается в повседневный гардероб.

Сумка в таком исполнении служит мягким цветовым акцентом. Она освежает сдержанную осеннюю гамму, не перегружая силуэт чрезмерной контрастностью и сохраняя элегантную дистанцию.



С чем носить сумку баклажанного цвета осенью 2026 / Фото с Pinterest

Какую форму выбрать для повседневных образов

Для деловых будней и офисного дресс-кода идеально подойдет четко скроенный тоут или структурированная сумка из гладкой кожи. Четкие линии в сочетании с глубоким фиолетовым оттенком подчеркивают сдержанный шик и безупречный тейлоринг.

Если вы ищете универсальный вариант для городских прогулок, обратите внимание на мягкие формы – сумку-хобо или лаконичную кроссбоди. Уютная замша или фактурная экокожа баклажанового оттенка раскрываются по-особенному изысканно.



Как носить фиолетовую сумку осенью 2026 / Фото с Pinterest

С чем сочетать главный оттенок сезона

Самая простая формула – носить баклажановую сумку с нейтральными осенними базовыми вещами: графитовым пальто, бежевым кашемировым свитером или классическим черным жакетом. На фоне этих сдержанных цветов фиолетовая сумка станет интересным ярким акцентом.

Для более смелых комбинаций стилисты советуют сочетать баклажановый с глубоким изумрудным, оливковым или сливочным оттенками. Насыщенные текстуры шерсти, бархата и кожи делают такой цветовой дуэт максимально богатым и выразительным.



Осенний образ с фиолетовой сумкой / Фото с Pinterest

Точечные яркие акценты позволяют мягко интегрировать цвет тем, кто привык ко сдержанному гардеробу. Использование насыщенных аксессуаров в сочетании с качественными базовыми тканями считается одним из главных приемов для создания роскошного аутфита. Но если вы еще не готовы к ярким акцентам и хотите выбрать более сдержанный вариант, то ловите подборку самых модных моделей сумок на осень 2026 года.