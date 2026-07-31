Как пишет Vogue, в этом году дизайнеры решили не усложнять нам жизнь и создали модели, которые легко вписываются в повседневный ритм. На первое место уверенно выходят вместительные сумки увеличенного размера, которые можно носить на плече.

Если раньше классическая модель через плечо вмещала разве что телефон и ключи, то теперь бренды массово увеличивают размеры этого силуэта. Сумка по-прежнему удобно фиксируется под мышкой, но внутри появилось значительно больше пространства. В новых коллекциях Chanel, Miu Miu и Bottega Veneta представлены варианты, в которые без проблем поместится не только косметичка или планшет, но и полноценный ноутбук.



Большая сумка через плечо на осень 2026 / фото из инстаграма

Вторым важным фаворитом сезона стали мягкие объемные клатчи. Традиционное представление о том, что клатч – это исключительно вечерний аксессуар для торжественных событий, осталось в прошлом. И вообще в целом долгое время клатч неоправданно оставался в тени.



Клатч снова в моде / фото из инстаграма

Благодаря непринужденным и словно "подушечным" формам клатчей от Loewe, Bottega Veneta и Stella McCartney этот формат гармонично вписался в повседневный гардероб. Лаконичные элегантные клатчи уместно смотрятся как с вечерним платьем, так и с джинсами и оверсайз-пальто во время утреннего кофе по дороге в офис.

Третьим главным хитом стали сумки с небольшой верхней ручкой, которые требуют особой манеры ношения – в руке или на сгибе локтя. Элегантные модели с четкой структурой добавляют немного элегантного ретро любому образу.



Модные сумки с короткой ручкой / фото из инстаграма

Более строгие вариации от Miu Miu и Balenciaga напоминают винтажные чемоданчики врачей с закругленными пропорциями. В то же время другие бренды предлагают более игривые повседневные силуэты, которые одинаково легко сочетаются как со строгим деловым костюмом, так и с непринужденным городским шиком.

С формой разобрались, а теперь узнайте, какие оттенки будут в моде уже этой осенью.