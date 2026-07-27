Грамотно подобранные трендовые оттенки задают настроение всему аутфиту, подчеркивают индивидуальность и делают вид ухоженным. Для осени 2026 года стилистка Елена Шевченко в своем инстаграмме советует выбирать эти 5 трендовых оттенков, которые сделают гардероб невероятно теплым, уютным, глубоким и выразительным.

Трендовые цвета в одежде на осень 2026

Первым в топе стилистки стал мягкий коричневый оттенок Cocoa Powder. Он олицетворяет уют осенних вечеров и является универсальной базой для холодного сезона. Чтобы раскрыть его изысканность, стилистка советует сочетать этот цвет с бордовым, цветом яркой фуксии, пастельно-желтым, нежным персиковым, теплым оливковым или лиловым.

Еще один фаворит осени, на который ставит стилистка – глубокий сине-зеленый под названием Transformative Teal. Это очень насыщенный, прохладный и благородный оттенок, придающий образам особую элегантность и загадочность. Елена рекомендует комбинировать его с пастельно-желтым, теплым оранжевым, графитово-серым, теплым коричневым, а также контрастными бордовым и фуксией.



С чем совмещать сине-зеленый осенью / фото Елены Шевченко

Для тех, кто стремится добавить в гардероб сочности, стилистка выделяет свежий фиолетовый (Fresh Purple). Он добавит в прохладную осень драйва и динамики, разбавляя сдержанные осенние пейзажи. Лучше всего этот цвет раскрывается в парах с карамельно-персиковым, сине-зеленым, молочно-кремовым, коралловым, лаймовым и ярким лимонным.

Природную, успокаивающую и глубокую эстетику олицетворяет насыщенный оливковый оттенок Burnt Olive. Это теплый цвет, который имеет очень дорогой вид в плотных осенних фактурах. По совету стилистки, его следует миксовать с бордовым, свежим фиолетовым, лавандово-голубым, нежно-голубым, теплым коричневым или карамельно-персиковым.



С чем совмещать оливковый цвет / фото Елены Шевченко

Завершает пятерку главных цветов роскошный махагон – глубокий красно-коричневый оттенок Mahogany, излучающий особое осеннее тепло и утонченность. Стилистка предлагает сочетать его с лиловым, сине-зеленым, молочно-кремовым, нежно-голубым, лаймовым и классическим оливковым, создавая эффектные и богатые по цвету ансамбли.

А мы также рассказывали, какая обувь вернулась в осенние тренды этого года.