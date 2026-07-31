Як пише Vogue, цього року дизайнери вирішили не ускладнювати нам життя й створили моделі, які легко вписуються в щоденний ритм. На перше місце впевнено виходять місткі сумки збільшеного розміру, які можна носити на плечі.

Якщо раніше класична модель через плече вміщувала хіба що телефон та ключі, то тепер бренди масово масштабують цей силует. Сумка все так само зручно фіксується під пахвою, але всередині з'явилося значно більше простору. У нових колекціях Chanel, Miu Miu та Bottega Veneta представлені варіанти, куди без проблем поміститься не лише косметичка чи планшет, а й повноцінний ноутбук.



Велика сумка на плече на осінь 2026 / фото з інстаграму

Другим важливим фаворитом сезону стали м'які об'ємні клатчі. Традиційне уявлення про те, що клатч – це виключно вечірній аксесуар для урочистих подій, залишилося в минулому. І взагалі в цілому довгий час клатч невиправдано залишався у тіні.



Клатч знову в моді / фото з інстаграму

Завдяки розслабленим і ніби "подушечним" формам клатчу від Loewe, Bottega Veneta та Stella McCartney, цей формат гармонійно вписався в буденний гардероб. Лаконічні елегантні клатчі мають доречний вигляд як і з вечірньою сукнею, так і з джинсами та оверсайз-пальтом під час ранкової кави по дорозі в офіс.

Третім головним хітом стали сумки з верхньою невеликою ручкою, які вимагають особливої манери носіння – у руці або на згині ліктя. Елегантні моделі з чіткою структурою додають трохи елегантного ретро будь-якому образу.



Модні сукні з короткою ручкою / фото з інстаграму

Суворіші варіації від Miu Miu та Balenciaga нагадують вінтажні валізки лікарів із заокругленими пропорціями. Водночас інші бренди пропонують більш грайливі щоденні силуети, які однаково легко підлаштовуються як під суворий діловий костюм, так і під розслаблений міський шик.

З формою розібралися, а тепер дізнайтеся, які відтінки будуть в моді вже цієї осені.