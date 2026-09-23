Как отмечают модные эксперты издания Myself, брошь уверенно возвращается в список самых горячих трендов сезона. Этот классический элемент больше не ассоциируется исключительно с ретро-стилем и удачно дополняет гардероб женщин любого возраста.

Модный аксессуар на осень 2026 года

В новых осенне-зимних коллекциях модные дома активно используют броши в качестве главного акцента. Модели Chanel, Abra и Dior продемонстрировали изысканные объемные цветки, которые придают нарядам романтичности и нежности.

Помимо флористических мотивов, популярной остается лаконичная металлическая классика. Такя брошь на лацкане блейзера или пальто мгновенно делает силуэт более элегантным и сдержанным.

Как носить брошь осенью – пример стилизации / Фото Pinterest

Как стильно интегрировать брошь в гардероб

Стилисты советуют не ограничиваться только классическим ношением брошей на пиджаках. Этим аксессуаром можно застегнуть кардиган вместо пуговицы или закрепить его на однотонном топе или платье чуть выше груди.

Стильные броши на осень / Фото из инстаграма _komod_bijouterie

Также стилисты предлагают закреплять украшение непосредственно под застегнутым воротником рубашки, чтобы придать образу утонченный шарм.

Кроме того, броши – отличное практичное решение для фиксации пончо и объемных шарфов.

Брошь можно закрепить на шарфе / Фото из инстаграма magic_u_accessories_new

Важно отметить! Игла броши может оставлять проколы на тонких и деликатных тканях. Поэтому для экспериментов лучше выбирать плотные материалы или дарить новую жизнь любимым базовым вещам.

Кстати, наша редакция ранее рассказывала о сумке, которая станет самым стильным акцентом осени 2026 года.