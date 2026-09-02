Сміливий аутфіт у найтрендовішому кольорі осені: образ Амаль Клуні привернув увагу у Венеції

Перехід між сезонами дарує чудову можливість поєднувати легкі фасони з глибокими осінніми відтінками. Амаль Клуні показала ідеальний баланс між літньою невимушеністю та осінньою вишуканістю.

Правозахисниця та ікона стилю Амаль Клуні знову опинилася в центрі уваги під час прибуття на Венеційський кінофестиваль разом із чоловіком Джорджем Клуні, пише ELLE. Для виходу на водне таксі вона обрала сміливий та елегантний ансамбль, який миттєво надихнув модних критиків.

Образ зірки складався з комплекту Tom Ford від дизайнера Haider Ackermann. Амаль віддала перевагу глибокому оливковому відтінку – одному з найголовніших кольорів цьогорічного осінньо-зимового сезону, але зробила ставку на легкий літній силует.

Амаль Клуні в оливковому атласному костюмі: дивіться фото

Секрет монохромного силуету

Основою аутфіту стали грайливі короткі шорти в поєднанні з блузою із вишуканим глибоким вирізом. Монохромне колірне рішення візуально витягує силует, додаючи образу стрункості та особливої аристократичності.

Завершальним штрихом став легкий жакет у тон, довжина якого ідеально дублює лінію шортів, а також масивні сонцезахисні окуляри. Таке поєднання дозволяє гармонійно поєднати відкритість літнього одягу з насиченою осінньою палітрою.

Амаль Клуні у Венеції в оливковому аутфіті: дивіться відео

Прибуття пари до Венеції є особливим, адже Джордж Клуні має отримати почесну нагороду Золотий лев за вагомий внесок у кінематограф. Подружжя вкотре продемонструвало бездоганний майстер-клас із парного стилю. Джордж для цієї прогулянки вибрав розслаблений образ з білими джинсами та темною футболкою.

Варто пам'ятати, що оливковий – це лише один із багатих відтінків палітри зеленого, який легко адаптувати до щоденного гардероба. Не бійтеся експериментувати з кольорами, бо з цього можуть вийти дуже цікаві комплекти.