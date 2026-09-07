Аманда Сейфрід довела, що це взуття – ідеальний та універсальний вибір на осінь

Акторка Аманда Сейфрід з'явилася на Венеційському кінофестивалі у вишуканому та водночас доволі простому аутфіті, підтвердивши повернення культового модного тренду. Зірка зробила ставку на ніжність та комфорт, обравши взуття, яке стане ідеальним доповненням осіннього гардероба.

Під час 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю американська акторка Аманда Сейфрід показала один із найгарячіших трендів взуття на осінь. Для свого виходу зірка стрічки "Погані дівчиська" обрала чорні атласні балетки від бренду Miu Miu.

Це вишукане взуття з круглим носком та делікатним бантиком прикрашене тонкими еластичними ремінцями з вишитим логотипом бренду. Гумова підошва забезпечує практичність для щоденних прогулянок, поєднуючи високу моду з абсолютним комфортом.



Чорні балетки Miu Miu на осінь / Getty Images

Ніжний образ у стилі балеткор

Акторка гармонійно поєднала атласні балетки з небесно-блакитною сукнею фасону babydoll із відкритими плечима та об'ємними рукавами-ліхтариками. Свій аутфіт Сейфрід доповнила лакованою шкіряною сумкою Miu Miu та перлинними сережками від Tiffany & Co.

Це вже не перший вихід зірки у взутті італійського дому моди. Напередодні Аманда з'явилася перед фотографами у рожевій сукні з торочками та атласних мюлях, підкреслюючи любов до романтичних і повітряних силуетів.



Аманда Сейфрід у чорних балетках та блакитній сукні / Getty Images

Чому балетки стали головним мастхевом осені

Балетки повернулися на світові подіуми та миттєво завоювали серця стилістів та модних блогерок. Вони ідеально підходять для перехідного осіннього сезону, оскільки легко поєднуються як із жіночними сукнями, так і з джинсами чи костюмами з класичними штанами.

Завдяки своїй універсальності це взуття дозволяє створювати вишукані комплекти без жертв для власного комфорту. Раніше 24 Канал вже писав про цей культовий естетичний напрям та розповідали, як балетний стиль одягу знову повернувся в тренди та підкорив гардероби світових ікон стилю.