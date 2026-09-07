В ходе 83-го Венецианского международного кинофестиваля американская актриса Аманда Сейфрид показала один из самых модных трендов в обуви на осень. Для своего выхода звезда фильма "Дрянные девчонки" выбрала черные атласные балетки от бренда Miu Miu.

Эта изысканная обувь с круглым носком и нежным бантиком украшена тонкими эластичными ремешками с вышитым логотипом бренда. Резиновая подошва обеспечивает практичность для повседневных прогулок, сочетая высокую моду с абсолютным комфортом.



Черные балетки Miu Miu на осень / Getty Images

Нежный образ в стиле балеткор

Актриса гармонично сочетала атласные балетки с небесно-голубым платьем фасона babydoll с открытыми плечами и объемными рукавами-фонариками. Свой наряд Сейфрид дополнила лакированной кожаной сумкой Miu Miu и жемчужными серьгами от Tiffany & Co.

Это уже не первый выход звезды в обуви итальянского модного дома. Накануне Аманда появилась перед фотографами в розовом платье с бахромой и атласных балетках, подчеркивая любовь к романтичным и воздушным силуэтам.



Аманда Сейфрид в черных балетках и голубом платье / Getty Images

Почему балетки стали главным трендом осени

Балетки вернулись на мировые подиумы и мгновенно завоевали сердца стилистов и модных блогеров. Они идеально подходят для переходного осеннего сезона, поскольку легко сочетаются как с женственными платьями, так и с джинсами или костюмами с классическими брюками.

Благодаря своей универсальности эта обувь позволяет создавать изысканные комплекты, не жертвуя собственным комфортом. Ранее 24 Канал уже писал об этом культовом эстетическом направлении и рассказывал, как балетный стиль одежды вновь вернулся в тренды и покорил гардеробы мировых икон стиля.