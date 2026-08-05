Теперь эстетику Balletcore формируют не ленты в соцсетях, а настоящие танцовщицы, сочетающие нежность с бунтарством. Вместо идеальной картинки на первый план выходят пот, тяжелый труд и настоящий характер. Уже тогда этот тренд был довольно противоречивым, ведь кому-то он категорически не нравился, а кто-то влюблялся с первого взгляда. Интересно, как будет сейчас…

А сейчас тренд возглавляют артистки и балерины, которые отказываются от классических стереотипов. Они мастерски сочетают балетные элементы с грубой обувью, объемными вещами и яркими аксессуарами. Оказывается, эти вещи можно сочетать в одном наряде.



Как носить одежду в балетном стиле / фото из инстаграма

Модные редакторы глянцевых журналов призывают отказаться от стерильного Balletcore и вернуться к эстетике 80-х – обычным серым хлопковым топам и шортам, которые не скрывают следов тренировок. Даже повседневные стилизации для занятий становятся контрастными: например, телесные боди сочетают с яркими оверсайз-свитерами и массивными аксессуарами.



Балерина Патриша Чжоу в розовом платье и черных кроссовках / фото из инстаграма

Мировые бренды и звезды первой величины также подхватили этот тренд на аутентичность. В своих последних коллекциях дизайнеры отходят от нейтральных оттенков, предлагая насыщенные глубокие цвета, многослойность и контрастные боди. Мадонна в своих последних визуальных проектах появляется в лиловом корсетном боди, который она соединила с наколенниками, сетчатыми колготками и кожаными перчатками без пальцев – это нежный, но в то же время сильный и дерзкий образ.



Мадонна в лиловом боди на концерте / фото из инстаграма

На самом деле необязательно создавать образ, полностью подчиненный балетной эстетике. Это могут быть один-два аксессуара, вдохновленные Balletcore. Иногда небольшие удачные детали могут сделать гораздо больше, чем целостный образ.



Городской образ в балетном стиле / фото из инстаграма

Сегодняшнее возвращение тренда Balletcore кажется гораздо более искренним: это баланс между нежностью и дерзостью, между прозрачными тканями и тяжелой обувью, где на смену вылизанной картинке наконец-то пришел живой человеческий характер.

Для создания образа в этом стиле вам подойдут модные балетки, которые уже продемонстрировала Зендея в Нью-Йорке.