Тепер естетику Balletcore формують не стрічки в соцмережах, а справжні танцівниці, які поєднують ніжність із бунтарством. Замість ідеальної картинки на перший план виходять піт, важка праця та справжній характер. Вже тоді цей тренд був доволі суперечливим, бо комусь він категорично не подобався, а хтось закохувався з першого погляду. Цікаво, як буде зараз…

А зараз тренд очолюють артистки та балерини, які відмовляються від класичних стереотипів. Вони майстерно поєднують балетні елементи з грубим взуттям, об'ємними речами та яскравими аксесуарами. Виявляється, ці речі можуть уживатися в одному комплекті.



Як носити одяг у балетному стилі / фото з інстаграму

Фешн-редактори глянців закликають відмовитися від стерильного Balletcore та повернутися до естетики 80-х – звичайних сірих бавовняних топів та шортів, які не приховують зусиль від тренувань. Навіть повсякденні стилізації для занять стають контрастними: наприклад, тілесні боді поєднують із яскравими оверсайз-світерами та масивними аксесуарами.



Балерина Патріша Чжоу у рожевій сукні та чорних кросівках / фото з інстаграму

Світові бренди та зірки першої величини також підхопили цей запит на справжність. У своїх останніх колекціях дизайнери відходять від нейтральних відтінків, пропонуючи насичені глибокі кольори, багатошаровість та контрастні боді. Мадонна у своїх останніх візуальних проєктах з'являється у ліловому корсетному боді, поєднаному з наколінниками, сітчастими колготками та шкіряними рукавичками без пальців – це ніжний, але водночас сильний та зухвалий образ.



Мадонна у ліловому боді на концерті / фото з інстаграму

Насправді не обов'язково створювати образ повністю контрольований балетною естетикою. Це може бути один-два аксесуари, які були натхненні Balletcore. Іноді невеликі вдалі деталі можуть зробити набагато більше, ніж цілісний образ.



Міський образ у балетному стилі / фото з інстаграму

Сьогоднішнє повернення тренду Balletcore здається значно чеснішим: це баланс між ніжністю та зухвалістю, між прозорими тканинами й важким взуттям, де на зміну вилизаній картинці нарешті прийшов живий людський характер.

Для створення образу в цьому стилі вам підійдуть модні балетки, які вже засвітила Зендея у Нью-Йорку.