Цього разу ікона стилю зробила ставку на базові речі та практичне взуття, яке стане головним хітом на межі сезонів. Про нього детальніше – вже розповіло видання Vogue.

Зендея показала трендове взуття на осінь

Під час прогулянки Нью-Йорком папараці помітили Зендею в простій білій майці та вільних блакитних джинсах. Свій затишний аутфіт вона доповнила сонцезахисними окулярами та компактною сумкою. Однак головною родзинкою всього образу стали бордові балетки Tabi з відомим розділеним носком. Саме ця акцентна деталь миттєво перетворила звичайний буденний одяг акторки на готовий модний тренд.

Балетки вже давно посіли чільне місце в літньому гардеробі, однак вибір глибокого бордового відтінку робить таку покупку максимально вигідною. Цей винний колір виглядає благородно та легко комбінується із джинсами й сукнями зараз, а з настанням осені чудово доповнить класичні тренчі, шкіряні куртки та затишний трикотаж.

Повторити такий образ надзвичайно легко, адже більшість із цих речей, ймовірно, вже є у вашій шафі. Достатньо додати лише одну виразну деталь – і ви отримаєте стильний аутфіт, який залишатиметься актуальним і влітку, і восени.

Нещодавно Зендея знову підтвердила статус головної ікони стилю Голлівуду. Вона з'явилася на червоній доріжці прем'єри фільму "Людина-павук: Новий день" у Лондоні та захопила всі погляди шанувальників.