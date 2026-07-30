Разом із Томом Голландом зірка продемонструвала черговий приклад тематичного стилю, адже її вбрання тонко відсилало до сюжету стрічки. Відео нового образу Зендеї вже опублікувала офіційна сторінка фільму у своєму інстаграмі.

Особлива сукня Зендеї на прем'єрі "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Для цієї важливої події стиліст Лоу Роуч обрав для Зендеї кутюрну сукню від австралійської дизайнерки Tamara Ralph. Вбрання відтінку слонової кістки підкреслює фігуру зірки завдяки обтислому корсету й розкльошеному низу в стилі "русалка".

Головною окрасою сукні стали блискучі бретельки з кристалами. Вони м'яко спадають на плечі та руки й створюють ілюзію дорогоцінної невагомої павутини.

Особливу увагу привертає спина акторки, адже саме там дизайнери розмістили головний акцент. Вздовж вертикального шва вони прикріпили ювелірну золоту брошку у формі павука від бренду Keren Wolf. Цей делікатний аксесуар ідеально завершив тематичний аутфіт зірки.

Зендея доповнила свій образ діамантовими сережками та каблучкою з великим каменем. Водночас стилісти зробили зірці максимально пишну укладку з дрібними природними кучерями, а в макіяжі підкреслили її очі.

Що цікаво, Том Голланд підтримав стиль своєї коханої. Так, він одягнув елегантний темно-фіолетовий костюм від Anderson & Sheppard та прикрасив краватку аналогічною брошкою-павуком.

Нагадаємо, що на прем'єрі стрічки у Лос-Анджелесі Зендея вразила прихильників повністю протилежним аутфітом. Вона одягнула чорну атласну сукню-корсет з гострими елементами, які імітували лапки павука.