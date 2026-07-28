Цього разу акторка зробила ставку на образ із виразною павучою символікою. Детально про вбрання зірки розповіло видання Variety.

Для вечора Зендея обрала сукню бренду Ashi Studio з колекції осінь 2026 року. Скульптурний силует, глибоке декольте й архітектурні деталі створили ефект вбрання, яке нагадує анатомію павукоподібних.

Багаторічний стиліст акторки Ло Роуч пояснив, що ідея образу була не буквальною, а радше образною. "Це своєрідний абстрактний спосіб показати павука", – розповів він. За його словами, візуальна концепція мала передати "метаморфозу жінки, яка перетворюється на цю істоту".

Павучі мотиви підтримали й аксесуари. На туфлях Зендеї з гострим носком помітили крихітного павука, а прикраси доповнили драматичний ефект образу. Акторка також обрала сережки-підвіски Lavalliere Diamants від Maison Boucheron із колекції Histoire de Style, Art Déco High Jewelry. На руках сяяли діамантова обручка та золота каблучка.

Цікаво, що це не перший вихід Зендеї з цією прикрасою. Ще 22 червня акторка з'явилася з нею на спеціальному фан-заході в Берліні, присвяченому фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день".