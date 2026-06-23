На прикраси акторки звернуло увагу видання InStyle.
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Так, 22 червня в Берліні Зендея з'явилася на червоній доріжці разом із 30-річним Голландом. Пара відвідала столицю Німеччини для фан-заходу на підтримку свого нового фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день", прем'єра якого запланована на липень.
Для публічного виходу Зендея обрала стильний костюм від Louis Vuitton – укорочений шкіряний топ і спідницю з низькою посадкою.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Свій look акторка доповнила діамантовою обручкою та золотою каблучкою. Саме ці прикраси вона вже показувала на церемонії Оскар у березні.
Образ Зендеї завершили темно-сині сережки у формі павутиння, каблучка в тон і чорний манікюр.
Том Голланд вийшов на публіку поруч із нею у чорному смокінгу з червоною сорочкою та краваткою.
Том Голланд і Зендея / Фото Getty images
Раніше ми писали про те, що Том Голланд розповів про свої стосунки із Зендеєю.