На прикраси акторки звернуло увагу видання InStyle.

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Так, 22 червня в Берліні Зендея з'явилася на червоній доріжці разом із 30-річним Голландом. Пара відвідала столицю Німеччини для фан-заходу на підтримку свого нового фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день", прем'єра якого запланована на липень.

Для публічного виходу Зендея обрала стильний костюм від Louis Vuitton – укорочений шкіряний топ і спідницю з низькою посадкою.

Свій look акторка доповнила діамантовою обручкою та золотою каблучкою. Саме ці прикраси вона вже показувала на церемонії Оскар у березні.

Образ Зендеї завершили темно-сині сережки у формі павутиння, каблучка в тон і чорний манікюр.

Том Голланд вийшов на публіку поруч із нею у чорному смокінгу з червоною сорочкою та краваткою.

Том Голланд і Зендея / Фото Getty images

Раніше ми писали про те, що Том Голланд розповів про свої стосунки із Зендеєю.