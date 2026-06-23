На украшения актрисы обратило внимание издание InStyle.

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Так, 22 июня в Берлине Зендея появилась на красной дорожке вместе с 30-летним Холландом. Пара посетила столицу Германии для фан-мероприятия в поддержку своего нового фильма "Человек-паук: Совершенно новый день", премьера которого запланирована на июль.

Для публичного выхода Зендея выбрала стильный наряд от Louis Vuitton – укороченный кожаный топ и юбку с низкой посадкой.

Свой образ актриса дополнила бриллиантовым обручальным кольцом и золотым кольцом. Именно эти украшения она уже демонстрировала на церемонии Оскар в марте.

Образ Зендеи завершили темно-синие серьги в форме паутины, кольцо в тон и черный маникюр.

Том Холланд вышел на публику рядом с ней в черном смокинге с красной рубашкой и галстуком.

Том Холланд и Зендея / Фото Getty Images

Ранее мы писали о том, что Том Холланд рассказал о своих отношениях с Зендеей.